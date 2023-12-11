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Путин поручит разобраться с ветхим жильём в Архангельске

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Проблема с ветхим жильём в Архангельске, которое по каким-то причинам не попало в категорию аварийного, должна решаться в первоочередном порядке. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства на совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны России, в Архангельске есть такие строения, которые «набок ложатся». Однако в категорию аварийного жилья их не включают.

«Я попрошу и [вице-премьера России] Марата Шакирзяновича [Хуснуллина], и министра строительства [Ирека Файзуллина] обратить на это внимание — и как первоочередную задачу это решать», — цитирует Путина ТАСС.

Другой темой совещания стало освоение Арктики. Путин заявил, что это является неоспоримым для России приоритетом.

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