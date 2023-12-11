Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России

Освоение Арктики является неоспоримым приоритетом, так как этот регион играет важную роль в укреплении энергетического потенциала страны, а также расширении логистики и обеспечении обороны. Об этом заявил 11 декабря президент России Владимир Путин.

Выступая на совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны России, глава государства отметил, что этот регион, обладающий колоссальными экономическими возможностями, имеет стратегическое значение.

«С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны. И поэтому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — приводятся слова президента на официальном сайте Кремля.

Другой темой совещания стала льготная ипотека для участников СВО. Путин заявил, что помогать бойцам — святое дело.