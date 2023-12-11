Медведев заявил о непростой ситуации с демографией в России

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с демографией в России непростая, но лучше, чем в других странах.

Об этом он сказал на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

«У нас ситуация [демографическая] непростая, весьма непростая, с другой стороны, она лучше, чем в других странах. Это тоже правда», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, демографические проблемы в России связаны с целым рядом факторов.

«Первый — здравоохранение, хорошее здравоохранение даёт возможность поддерживать нормальное качество жизни, планировать семью, детей и так далее. С другой стороны, это финансово-имущественный фактор в жизни любого человека. Если у людей, которые создают семью, есть уверенность, что всё будет нормально, то, скорее всего, они заведут детей», — добавил Медведев.

Также он назвал традиционные ценности фактором, улучшающим демографические показатели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преодолеть демографические вызовы помогут нравственные жизненные ориентиры.