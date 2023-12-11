Обвиняемых в нападении на посетителя спорткомплекса арестовали в Петербурге

Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам, которых обвинили в нападении на человека в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром».

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, обоих фигурантов уголовного дела арестовали на два месяца — до 8 февраля 2024 года.

По версии следствия, неустановленные лица, находясь в здании ФОК, грубо нарушали общественный порядок, а также напали с ножом на посетителя спорткомплекса, причинив ему телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что двое посетителей напали на охранников петербургского спорткомплекса, нанеся им ножевые ранения.