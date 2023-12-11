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Новый тоннель в Москве свяжет улицы Складочную и Двинцев в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году закончат строительство тоннеля под путями четвёртого маршрута МЦД между улицами Складочная и Двинцев.
Новый тоннель в Москве свяжет улицы Складочную и Двинцев в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как сказал Собянин, объект позволит разгрузить транспортный поток в Бутырском районе и Марьиной Роще.

Отмечается, что тоннель протяжённостью 309 м обеспечит проезд двух полос в обе стороны для 135 тыс. жителей. Это сократит расстояние и время в пути на 5,9 км и 17 м соответственно.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили ремонт Лихачёвского моста через реку Лихоборка в Головинском районе Москвы.

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