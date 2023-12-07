В Москве отремонтировали Лихачёвский мост в САО

Специалисты завершили ремонт Лихачёвского моста через реку Лихоборка в Головинском районе Москвы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заммэра столицы Пётр Бирюков рассказал, что специалисты восстановили на мосту балки и опоры пролётных конструкций, заменили полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили перила и другие ограждения, а также уложили новый асфальт и нанесли дорожную разметку.

На время работ движение на мосту перекрывалось частично.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала о выделении в столице земельных участков под строительство объектов за счёт средств Адресной инвестиционной программы (АИП).