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В кафе Петербурга задержали девять мигрантов после драки

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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали девять мигрантов, которые устроили пьяную драку у кафе.
В кафе Петербурга задержали девять мигрантов после драки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства сообщение о драке поступило в ночь на 10 декабря в отделение полиции Красногвардейского района.

«В кафе группа посетителей, граждан одного из среднеазиатских государств, праздновала день рождения. Между ними произошёл конфликт, переросший в драку», — отмечается в заявлении.

Девять предполагаемых участников в возрасте от 25 до 35 лет были задержаны и привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 ч. 3 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и ст. 20.1 ч. 1 КоАП России (мелкое хулиганство).

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу заявила, что после массовой драки мигрантов у Лахта Центра 13 участников потасовки выдворят из страны.

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