После массовой драки в Петербурге из страны выдворят 13 мигрантов

Пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу заявила, что после массовой драки мигрантов у Лахта Центра 13 участников потасовки выдворят из страны.

«13 допустивших наиболее грубые нарушения помещены в спеццентр для последующего выдворения за пределы России», — говорится в заявлении ведомства.

Вместе с этим добавляется, что параллельно с задержанием сотрудниками полиции 5 декабря были проведены мероприятия по профилактике противоправных явлений среди мигрантов. Из более чем 100 мигрантов, которые были доставлены в полицию за различные нарушения, около половины будут лишены трудового патента.

Ранее сообщалось, что после массовой драки в Санкт-Петербурге в полицию доставили 13 мигрантов.