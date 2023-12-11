Автоэксперт Сажин дал советы по предотвращению заноса на дороге зимой
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«Электроника в один прекрасный момент может отказать. Не стоит также рассчитывать и на полный привод, потому что, если на нём сорвётся занос, сделать уже ничего нельзя», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.
Как отметил Сажин, управлять автомобилем в плохую погоду следует на той скорости, при которой можно контролировать ситуацию.
«Если передний привод пошёл в занос, мы прибавляем газ, если задний — убавляем. Не надо думать о том, в какую сторону нужно крутить руль — его нужно крутить так, чтобы машина у вас встала ровно по направлению того курса, куда вы ехали», — заключил эксперт.
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