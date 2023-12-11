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Автоэксперт Сажин дал советы по предотвращению заноса на дороге зимой

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Автоэксперт Владимир Сажин дал рекомендации водителям по предотвращению заноса на дороге в зимний период.
Автоэксперт Сажин дал советы по предотвращению заноса на дороге зимой
  • Gettyimages.ru

«Электроника в один прекрасный момент может отказать. Не стоит также рассчитывать и на полный привод, потому что, если на нём сорвётся занос, сделать уже ничего нельзя», — заявил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Сажин, управлять автомобилем в плохую погоду следует на той скорости, при которой можно контролировать ситуацию.

«Если передний привод пошёл в занос, мы прибавляем газ, если задний — убавляем. Не надо думать о том, в какую сторону нужно крутить руль — его нужно крутить так, чтобы машина у вас встала ровно по направлению того курса, куда вы ехали», — заключил эксперт.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий дал рекомендации автолюбителям по поездкам в снегопад.

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