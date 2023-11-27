RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по поездкам в снегопад

Короткая ссылка
Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий дал рекомендации автолюбителям по поездкам в снегопад.
Автоэксперт Стрельбицкий дал советы по поездкам в снегопад
  • Gettyimages.ru

«Ответственный подход владельца к подготовке машины и минимальный набор инструментов для экстренных ситуаций позволят значительно быстрее и эффективнее вызволить автомобиль из сугроба», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, зимой всегда важно везде возить с собой лопату, трос, домкрат, антипробуксовочные цепи и ленты, специальные траки.

«Так, если ваш автомобиль застрял в снегу где-то на трассе, то, повторюсь, ни в коем случае нельзя буксовать на нём. Чем больше вы пытаетесь это делать, тем сильнее увязаете в снегу и усложняете себе задачу выбраться. В первую очередь, чтобы позволить своему автомобилю выбраться из этой ловушки, нужно увеличить площадь покрытия — то есть подложить что-либо под колесо. Это могут быть, например, такие подручные средства, найденные поблизости, как ветки деревьев, какие-либо доски и прочее», — сказал Стрельбицкий.

Ранее главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин рассказал в беседе с RT, как себя вести водителю в условиях заноса авто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить