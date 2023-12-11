В Оренбурге начала работу новая областная детская больница

В Оренбурге 11 декабря состоялось открытие областной детской клинической больницы.

Учреждение уже начало приём первых пациентов, сообщает RIA56.

«С сегодняшнего дня специалисты консультативно-диагностического центра областной детской клинической больницы уже ведут приём маленьких пациентов в новой больнице на Гаранькина, 22», — прокомментировали в новом медучреждении.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.