В Оренбурге начала работу новая областная детская больница
- РИА Новости
Учреждение уже начало приём первых пациентов, сообщает RIA56.
«С сегодняшнего дня специалисты консультативно-диагностического центра областной детской клинической больницы уже ведут приём маленьких пациентов в новой больнице на Гаранькина, 22», — прокомментировали в новом медучреждении.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.