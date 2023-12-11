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Суд в Москве оставил под стражей экс-главу ГИБДД Орловской области Коршунова

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Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного райсуда об аресте бывшего начальника орловского УГИБДД Александра Коршунова. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Суд в Москве оставил под стражей экс-главу ГИБДД Орловской области Коршунова
  • РИА Новости

Экс-начальника орловского УГИБДД обвинили в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Коршунова заключили под стражу 17 марта 2023 года. В сентябре арест обвиняемого продлили. Защита Коршунова подала апелляцию.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного райсуда, Александр Коршунов останется в следственном изоляторе», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что начальника орловского УГИБДД Коршунова арестовали за махинации на 55 млн рублей.

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