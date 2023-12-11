Суд в Москве оставил под стражей экс-главу ГИБДД Орловской области Коршунова
- РИА Новости
Экс-начальника орловского УГИБДД обвинили в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Коршунова заключили под стражу 17 марта 2023 года. В сентябре арест обвиняемого продлили. Защита Коршунова подала апелляцию.
«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного райсуда, Александр Коршунов останется в следственном изоляторе», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что начальника орловского УГИБДД Коршунова арестовали за махинации на 55 млн рублей.