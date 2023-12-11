Суд в Москве оставил под стражей экс-главу ГИБДД Орловской области Коршунова

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного райсуда об аресте бывшего начальника орловского УГИБДД Александра Коршунова. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

РИА Новости

Экс-начальника орловского УГИБДД обвинили в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Коршунова заключили под стражу 17 марта 2023 года. В сентябре арест обвиняемого продлили. Защита Коршунова подала апелляцию. «Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного райсуда, Александр Коршунов останется в следственном изоляторе», — отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что начальника орловского УГИБДД Коршунова арестовали за махинации на 55 млн рублей.