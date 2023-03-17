Начальника орловского УГИБДД Коршунова арестовали за махинации на 55 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова по делу об афере с госконтрактами на 55 млн рублей.

Как пишет РИА Новости, Коршунов арестован до 15 мая.

Отмечается, что, согласно данным регионального управления СК, Коршунов с августа 2010 по апрель 2022 года активно занимался бизнесом в Ливнах и Орле, что запрещено законом в связи с его должностью.

Коршунов «способствовал заключению на максимально выгодных условиях одним из подконтрольных ему обществ 16 контрактов с «Орёлтранссигналом»... на сумму свыше 55 млн рублей».

В декабре прошлого года сообщалось, что суд изъял у бывшего сотрудника ГИБДД Москвы недвижимость стоимостью более 129 млн рублей, а также свыше 50 млн рублей.

Как было установлено, Кузнецов и его близкие в период прохождения им госслужбы приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и одно транспортное средство. Деньги фигурантов хранились в банковских ячейках.

Отмечается, что бывший сотрудник ГИБДД не предоставил информации о законности источников полученных средств.