В Нижегородском кремле открыли «Стену Памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Большая честь — видеть сегодня на открытии итоговой масштабной картины, собранной из портретов героев, их родственников, видеть их радостные лица, когда они находят своих дедушек и прадедушек!» — заявила руководитель движения Мария Самоделкина.
На центральной части панно изображена легендарная «полуторка» Горьковского автомобильного завода, перевозившая продовольствие и другие жизненно важные грузы в блокадный Ленинград.
Ранее сообщалось об открытии в Симферополе музея памяти рядом с мемориальным сквером на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок».