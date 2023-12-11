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В Нижегородском кремле открыли «Стену Памяти»

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В Нижегородском кремле региональное движение «Волонтёры Победы» и правительство области открыли инсталляцию «Стена Памяти», состоящую из более 1 тыс. фотографий нижегородцев — участников Великой Отечественной войны.
В Нижегородском кремле открыли «Стену Памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Большая честь — видеть сегодня на открытии итоговой масштабной картины, собранной из портретов героев, их родственников, видеть их радостные лица, когда они находят своих дедушек и прадедушек!» — заявила руководитель движения Мария Самоделкина.

На центральной части панно изображена легендарная «полуторка» Горьковского автомобильного завода, перевозившая продовольствие и другие жизненно важные грузы в блокадный Ленинград.

Ранее сообщалось об открытии в Симферополе музея памяти рядом с мемориальным сквером на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок».

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