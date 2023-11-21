В Крыму появился музей памяти пленников лагеря «Картофельный городок»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«В нём представлено порядка 150 экспонатов, в том числе те, которые передали наши историки и родственники военнопленных», — заявил Константинов.
Он также отметил, что одним из инициаторов создания музея стал собственник помещения Виктор Кисиленко — сын узника «Картофельного городка».
Экскурсии в музее будут проводить студенты КИПУ имени Февзи Якубова.
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