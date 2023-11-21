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В Крыму появился музей памяти пленников лагеря «Картофельный городок»

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал об открытии в Симферополе музея памяти рядом с мемориальным сквером на месте лагеря для военнопленных «Картофельный городок».
В Крыму появился музей памяти пленников лагеря «Картофельный городок»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«В нём представлено порядка 150 экспонатов, в том числе те, которые передали наши историки и родственники военнопленных», — заявил Константинов.

Он также отметил, что одним из инициаторов создания музея стал собственник помещения Виктор Кисиленко — сын узника «Картофельного городка».

Экскурсии в музее будут проводить студенты КИПУ имени Февзи Якубова.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о программе мероприятий к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

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