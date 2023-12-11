Депутат ГД Немкин рассказал о работе по повышению цифровой грамотности россиян

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что после введения двухфакторной аутентификации на «Госуслугах» мошенникам стало гораздо сложнее получить доступ к учётным записям граждан.

Теперь злоумышленникам приходится придумывать более изощрённые схемы, поделился эксперт в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что необходимо продолжать работу по повышению цифровой грамотности граждан.

«Например, в рамках нашего партийного проекта «Цифровая Россия» действует направление «Цифровые волонтёры» — его участники, специально подготовленные люди, рассказывают гражданам разных возрастов о безопасном поведении в Сети», — отметил Немкин.

По его словам, в рамках проекта действует направление «Школа цифровой грамотности» для школьников.

Подобные проекты должны стать узнаваемыми и распространёнными среди всех жителей страны, добавил депутат.

Ранее старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов заявил, что впервые за три года зафиксировано снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов банка в России — на 11% за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.