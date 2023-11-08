ВТБ: мошенническая активность снизилась на 11% по итогам десяти месяцев

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов заявил, что впервые за три года зафиксировано снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов банка в России — на 11% за десять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Общее число таких случаев за этот период составило почти 5,8 млн — такие данные он сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, пишет газета «Известия».

«Сначала они (мошенники. — RT) перешли в интернет-каналы, а за счёт ужесточения политики идентификации атаки в мессенджерах тоже стали снижаться», — процитировали Чугунова в пресс-службе банка.

По мнению вице-президента банка, тренд на снижение мошеннической активности продолжится.

В то же время он обратил внимание на то, что атаки становятся более качественными. Помимо изменения сценариев, злоумышленники стали тщательнее продумывать точки вывода средств, предпочитая офлайн-каналы.

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