Материалы о вмешательстве иностранных НПО в выборы в России передали в ГП и ЦИК
- РИА Новости
Как следует из опубликованного в Telegram-канале комиссии сообщения, в компетентные органы были направлены предложения о признании ряда лиц иноагентами, а зарубежных НПО — нежелательными в России.
«Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Центризбирком», — отмечается в сообщении.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что более 100 зарубежных проектов занимаются дискредитацией выборов в России.