Материалы о вмешательстве иностранных НПО в выборы в России передали в ГП и ЦИК

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства передала в Генпрокуратуру (ГП) и ЦИК материалы о деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций (НПО) против России, а также их вмешательстве в выборы.

Как следует из опубликованного в Telegram-канале комиссии сообщения, в компетентные органы были направлены предложения о признании ряда лиц иноагентами, а зарубежных НПО — нежелательными в России.

«Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Центризбирком», — отмечается в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв заявил, что более 100 зарубежных проектов занимаются дискредитацией выборов в России.