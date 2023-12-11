Пискарёв: более 100 зарубежных проектов заняты дискредитацией выборов в России

Более 100 медиапроектов, которые подконтрольны центрам управления в Соединённых Штатах, Великобритании, Германии, Швеции, Польше и на Украине, уже готовятся к дискредитации выборов в России.

Об этом сказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. Соответствующую информацию он привёл во время встречи с членом ЦИК России Игорем Борисовым. Заявление опубликовано в Telegram-канале комиссии.

«Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными», — заявил Пискарёв.

По его словам, указанные ресурсы также отрабатывают задания по дискредитации российской армии.

Ранее комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обнаружила активизацию западных спецслужб в связи с началом предвыборной кампании.