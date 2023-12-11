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На Кубани отремонтировали 6,5 тысячи многоквартирных домов за десять лет

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе за десять лет отремонтировали 6,5 тыс. многоквартирных домов.
На Кубани отремонтировали 6,5 тысячи многоквартирных домов за десять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

«Капитальный ремонт касается не только крупных городов, но и отдалённых станиц, что является одним из преимуществ программы. Всего условия проживания улучшили более полумиллиона человек», — сказал Кондратьев.

Отмечается, что в ходе работ отремонтировали 3,5 тыс. крыш, 3,4 тыс. инженерных сетей и 1,1 тыс. фасадов. Заменено 2,6 тыс. лифтов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области из аварийного жилья расселили 14,6 тыс. человек в течение последних пяти лет по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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