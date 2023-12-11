На Кубани отремонтировали 6,5 тысячи многоквартирных домов за десять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
«Капитальный ремонт касается не только крупных городов, но и отдалённых станиц, что является одним из преимуществ программы. Всего условия проживания улучшили более полумиллиона человек», — сказал Кондратьев.
Отмечается, что в ходе работ отремонтировали 3,5 тыс. крыш, 3,4 тыс. инженерных сетей и 1,1 тыс. фасадов. Заменено 2,6 тыс. лифтов.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области из аварийного жилья расселили 14,6 тыс. человек в течение последних пяти лет по нацпроекту «Жильё и городская среда».