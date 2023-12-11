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ЦИК получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Путина на выборы

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В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации получили уведомление от инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина на выборы главы государства в марте 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
ЦИК получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Путина на выборы
  • РИА Новости

«В соответствии с законом мы такое уведомление получили», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Путин заявил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

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