ЦИК получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Путина на выборы

В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации получили уведомление от инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина на выборы главы государства в марте 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

РИА Новости

«В соответствии с законом мы такое уведомление получили», — приводит РИА Новости его слова. Ранее Путин заявил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.