В Госдуме поддержали идею по замене депортации мигрантам на штрафы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект поправок к законам о миграции, которые предполагают замену депортации из России мигрантов, нарушивших закон, на штраф в некоторых случаях.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на постановление.

Отмечается, что в таком случае штраф может составить от 40 до 50 тыс. рублей. Замена на штраф может произойти по решению судьи, если у подсудимого имеется жильё в России, он платит налоги и являлся законопослушным.

Также будет учитываться место работы и продолжительность проживания в стране. Кроме того, мигранту может быть назначено от 150 до 200 часов обязательных работ.

Однако судья не сможет заменить депортацию на штраф, если гражданин нарушил законы, связанные с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также уклонением от выдворения.

В июле официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».