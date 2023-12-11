В Госдуме поддержали идею по замене депортации мигрантам на штрафы
- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на постановление.
Отмечается, что в таком случае штраф может составить от 40 до 50 тыс. рублей. Замена на штраф может произойти по решению судьи, если у подсудимого имеется жильё в России, он платит налоги и являлся законопослушным.
Также будет учитываться место работы и продолжительность проживания в стране. Кроме того, мигранту может быть назначено от 150 до 200 часов обязательных работ.
Однако судья не сможет заменить депортацию на штраф, если гражданин нарушил законы, связанные с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также уклонением от выдворения.
В июле официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские депортировали из страны порядка 7 тыс. иностранцев в ходе операции «Нелегал-2023».