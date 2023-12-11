В СК сообщили, что украинские агенты арестованы в Крыму и дают показания

Члены украинской агентурной сети, которые планировали диверсии в Крыму, арестованы и дают признательные показания. Об этом сообщили в СК России.

«Все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — говорится в заявлении.

Отмечается, что оперативные службы устанавливают иных лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России в 2023 году разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии на территории полуострова.