В СК сообщили, что украинские агенты арестованы в Крыму и дают показания
- РИА Новости
«Все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают со следствием», — говорится в заявлении.
Отмечается, что оперативные службы устанавливают иных лиц, которые причастны к противоправной деятельности.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России в 2023 году разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии на территории полуострова.