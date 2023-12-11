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Собянин: акция помощи детям «Добрая ёлка» стартовала в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте благотворительной акции «Добрая ёлка», в которой может принять участие каждый житель столицы.
Собянин: акция помощи детям «Добрая ёлка» стартовала в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что это акция помощи детям, оставшимся без родительского попечения, с проблемами здоровья, из малообеспеченных семей. Их пожелания можно найти на официальном ресурсе мероприятия и на новогодних шарах, развешанных на праздничных городских елях.

Акция «Добрая ёлка» продлится до 29 февраля.

В ноябре акция «Ёлка заботы — 2023» началась в Ямало-Ненецком автономном округе.

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