Собянин: акция помощи детям «Добрая ёлка» стартовала в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин отметил, что это акция помощи детям, оставшимся без родительского попечения, с проблемами здоровья, из малообеспеченных семей. Их пожелания можно найти на официальном ресурсе мероприятия и на новогодних шарах, развешанных на праздничных городских елях.
Акция «Добрая ёлка» продлится до 29 февраля.
В ноябре акция «Ёлка заботы — 2023» началась в Ямало-Ненецком автономном округе.