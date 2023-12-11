Почётным гражданам Волгограда предоставят компенсацию на оплату счетов за ЖКУ

Почётным гражданам Волгограда предоставят ежемесячную выплату для компенсации 50% расходов на коммунальные платежи.

Об этом сообщает издание novostivolgograda.ru со ссылкой на соответствующий приказ облкомитета соцзащиты.

Выплата обладателям звания «Почётный гражданин Волгоградской области», постоянно проживающим в регионе, будет предоставляться с этого месяца. Она позволит компенсировать половину затрат на оплату ЖКУ.

Ранее в Минтруде Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.