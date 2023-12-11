Туристический сервис Russpass разработал аудиоэкскурсию для автолюбителей — «Новогоднее ралли» — по четырём регионам страны.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Отмечается, что в маршрут входит посещение Москвы, Павловского Посада, Покрова, Владимира, Суздаля, Лежнёво и Шуи.

Автопутешественники узнают историю Свято-Введенского Островного монастыря возле Покрова, Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, Суздальского кремля, Троицко-Знаменской церкви в посёлке Лежнёво и других памятников архитектуры.

Экскурсию озвучили видеоблогер Богдан Булычёв и историк и телеведущий Виталий Калашников.

Ранее сообщалось, что туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 12 по 16 июня 2024 года.