Сервис Russpass разработал аудиоэкскурсию для автолюбителей
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Отмечается, что в маршрут входит посещение Москвы, Павловского Посада, Покрова, Владимира, Суздаля, Лежнёво и Шуи.
Автопутешественники узнают историю Свято-Введенского Островного монастыря возле Покрова, Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, Суздальского кремля, Троицко-Знаменской церкви в посёлке Лежнёво и других памятников архитектуры.
Экскурсию озвучили видеоблогер Богдан Булычёв и историк и телеведущий Виталий Калашников.
Ранее сообщалось, что туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 12 по 16 июня 2024 года.