Автоэксперт поддержал создание полос для общественного транспорта на трассе М-7
- РИА Новости
По словам собеседника RT, выделенные полосы для общественного транспорта только позитивно повлияют на безопасность при перевозках людей.
«Никаких сомнений нет, это уже статистические данные. Автобусы съезжают и выезжают, им не нужно никого пропускать, они едут по своей полосе. Очень удобно для пассажиров, конечно. Если создаётся пробка, то автобус, естественно, идёт по своей полосе, и это происходит гораздо быстрее», — отметил Канаев.
Говоря о том, повлияет ли это на пропускную способность трассы, автоэксперт отметил, что всё будет зависеть от способа реализации эксперимента.
«Если сужают другие полосы, но оставляют то же самое количество полос, то в принципе всё остаётся как есть. Если же забирают полосу для общественного транспорта у всех остальных автовладельцев, то это никак не может позитивно сказаться на пропускной способности, естественно, это замедлит движение», — пояснил специалист.
Он также напомнил, что трасса М-7 востребована у людей, передвигающихся на общественном транспорте.
«Думаю, что большинство автовладельцев уже привыкли к тому, что создаются полосы для общественного транспорта. И несмотря на то, что это поначалу вызывает возмущение, со временем всё налаживается», — заключил Канаев.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве и Подмосковье в качестве эксперимента организуют выделенную полосу для общественного транспорта на федеральной трассе М-7.