Автоэксперт поддержал создание полос для общественного транспорта на трассе М-7

Автоэксперт Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Москве и Подмосковье на трассе М-7 создадут выделенную полосу для общественного транспорта.

По словам собеседника RT, выделенные полосы для общественного транспорта только позитивно повлияют на безопасность при перевозках людей.

«Никаких сомнений нет, это уже статистические данные. Автобусы съезжают и выезжают, им не нужно никого пропускать, они едут по своей полосе. Очень удобно для пассажиров, конечно. Если создаётся пробка, то автобус, естественно, идёт по своей полосе, и это происходит гораздо быстрее», — отметил Канаев.

Говоря о том, повлияет ли это на пропускную способность трассы, автоэксперт отметил, что всё будет зависеть от способа реализации эксперимента.

«Если сужают другие полосы, но оставляют то же самое количество полос, то в принципе всё остаётся как есть. Если же забирают полосу для общественного транспорта у всех остальных автовладельцев, то это никак не может позитивно сказаться на пропускной способности, естественно, это замедлит движение», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что трасса М-7 востребована у людей, передвигающихся на общественном транспорте.

«Думаю, что большинство автовладельцев уже привыкли к тому, что создаются полосы для общественного транспорта. И несмотря на то, что это поначалу вызывает возмущение, со временем всё налаживается», — заключил Канаев.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве и Подмосковье в качестве эксперимента организуют выделенную полосу для общественного транспорта на федеральной трассе М-7.