RT в Telegram
Подпишись

В Москве электробусы будут курсировать ещё на четырёх городских маршрутах

Короткая ссылка
Экологичный транспорт — электробусы — вышел ещё на четыре городских маршрута в Москве.
В Москве электробусы будут курсировать ещё на четырёх городских маршрутах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Из них три маршрута полностью перейдут на электробусы: 142 (ЮЗАО), 974 (ВАО), 807 (ЗАО). Четвёртый перейдёт на данный вид транспорта частично, это маршрут 104 (ЗАО).

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в частности, отметил, что российская столица — лидер по числу электробусов среди европейских городов: в Москве их свыше 1,3 тыс. единиц.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить