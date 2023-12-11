В Москве электробусы будут курсировать ещё на четырёх городских маршрутах

Экологичный транспорт — электробусы — вышел ещё на четыре городских маршрута в Москве.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Из них три маршрута полностью перейдут на электробусы: 142 (ЮЗАО), 974 (ВАО), 807 (ЗАО). Четвёртый перейдёт на данный вид транспорта частично, это маршрут 104 (ЗАО).

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в частности, отметил, что российская столица — лидер по числу электробусов среди европейских городов: в Москве их свыше 1,3 тыс. единиц.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.