РБК: в российских ПВР находятся около 25 тысяч беженцев

В пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев в России до сих пор находятся порядка 25 тыс. человек с Украины, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в материале РБК.

Информацию о количестве людей, которые размещены в ПВР, предоставили 45 регионов страны. По состоянию на конец октября там находились как минимум 24,8 тыс. беженцев.

Представители Курганской, Новгородской, Оренбургской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей сообщили, что беженцы не пребывали в массовом порядке в эти регионы, а к осени не жили в пунктах.

Указывается, что Костромская, Новосибирская и Калужская области не сообщали точных данных о количестве беженцев.

В феврале текущего года сообщалось, что в Нижегородской области проживают 4267 беженцев из ЛНР, ДНР и регионов Украины.