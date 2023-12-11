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В Казани 207 домов обновили по программе капремонта в 2023 году

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В Казани по программе капитального ремонта многоквартирных домов обновили 207 зданий в 2023 году.
В Казани 207 домов обновили по программе капремонта в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на данные замруководителя исполкома города Искандера Гиниятуллина, которые он сообщил в ходе делового понедельника.

На эти работы был выделен бюджет в размере 2,7 млрд рублей.

По словам Гиниятуллина, в 2024 году планируют отремонтировать по программе капремонта 163 дома, на эти цели выделят 2,4 млрд рублей. Всего до 2026 года в столице Татарстана намерены обновить 554 дома, объём финансирования превышает 7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Беговом районе Москвы завершили капитальный ремонт дома в конструктивистском стиле.

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