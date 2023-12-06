На севере Москвы завершили ремонт дома в конструктивистском стиле
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Фонда капремонта (ФКР) столицы.
Отмечается, что специалисты восстановили фасад дома, привели в порядок межэтажные пояса и наличники, сделали плиточный цоколь, отремонтировали входные группы, обновили откосы и поставили новые окна.
Также в доме заменили кровлю, вентиляционные шахты, магистрали центрального отопления и водоснабжения.
Ранее сообщалось, что в московском районе Измайлово завершили капитальный ремонт дома 1951 года постройки.