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В Измайлове завершили капремонт дома 1951 года постройки

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В московском районе Измайлово завершили капитальный ремонт дома 1951 года постройки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР).

Здание в стиле неоклассицизма расположено на улице Верхняя Первомайская.

В ходе работ специалисты восстановили участки кирпичной кладки, балконные плиты, архитектурные элементы, оконные и дверные откосы, заменили отливы и водосточные трубы, обновили цокольное покрытие и входные группы. Особое внимание уделили восстановлению лепного декора на фасаде здания.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтировали более 800 крыш жилых домов с начала года.

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