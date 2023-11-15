В Москве капитально отремонтировали более 800 крыш жилых домов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
Как отметил Бирюков, работы проходили в рамках региональной программы капремонта. Приведено в порядок 578 плоских и 224 скатные крыши.
«В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения», — уточнил чиновник.
Ранее Пётр Бирюков заявил, что в столице обновили более трёх тысяч энергоподстанций в 2023 году.