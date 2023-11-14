В Москве обновили более трёх тысяч энергоподстанций в 2023 году

Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в столице обновили более трёх тысяч энергоподстанций в 2023 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Это позволило повысить надёжность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — отметил Бирюков.

Такие работы проводятся в апреле — декабре с учётом пиковых нагрузок и праздничных дней.

«Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств», — сказал Бирюков.

По его словам, бесперебойная работа энергоблока столицы находится на особом контроле.

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