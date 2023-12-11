В Ватутинках установят зарядные станции электробусов
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Об этом сообщает НСН.
Как рассказал чиновник, помимо зарядных станций электробусов, в рамках проекта предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, а также необходимых инженерных коммуникаций.
Наряду с этим будет создано 28 парковочных мест для городского электрического транспорта и четыре площадки для зарядки, отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
Ранее сообщалось, что в Москве электробусы будут курсировать ещё на четырёх городских маршрутах.