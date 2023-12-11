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В Ватутинках установят зарядные станции электробусов

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Заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Ватутинках появятся зарядные станции электробусов.
В Ватутинках установят зарядные станции электробусов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал чиновник, помимо зарядных станций электробусов, в рамках проекта предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, а также необходимых инженерных коммуникаций.

Наряду с этим будет создано 28 парковочных мест для городского электрического транспорта и четыре площадки для зарядки, отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Ранее сообщалось, что в Москве электробусы будут курсировать ещё на четырёх городских маршрутах.

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