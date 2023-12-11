Следствие попросит арестовать фигурантов дела о поножовщине в ТЦ в Москве

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Москве намерены ходатайствовать об аресте двух мужчин, ставших фигурантами уголовного дела после поножовщины в ТЦ на северо-западе столицы.

Как сообщили в пресс-службе столичного СК, в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и об умышленном причинении группой лиц средней тяжести вреда здоровью.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о конфликте в одном из столичных торговых центров, в результате которого двое мужчин получили ножевые ранения. Расследование этого дела взяла на контроль Тушинская межрайонная прокуратура.