«Ъ»: водителей планируют штрафовать за нарушение временных ограничений скорости

Министерство транспорта России намерено усилить роль «динамических информационных табло», а также «знаков переменной информации», с помощью которых обычно вводится временное ограничение скорости на дороге при ухудшении погоды.

Как пишет газета «Коммерсантъ», соответствующий проект был опубликован Минтрансом вечером 8 декабря.

Отмечается, что в настоящее время не предусмотрен штраф для водителей за нарушение таких предписаний.

При этом в министерстве планируют это изменить.

Отмечается, что Минтранс предусмотрел такое нововведение в проекте постановления правительства, устанавливающем требования к дорожным камерам видеофиксации.

В материале говорится, что после того, как кабмин примет проект постановления, могут также потребоваться поправки к ПДД.

Ранее сообщалось, что Минтранс России доработал и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правилах дорожного движения, которые будут запрещать превышать среднюю скорость между камерами.