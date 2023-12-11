«Ъ»: водителей планируют штрафовать за нарушение временных ограничений скорости
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Как пишет газета «Коммерсантъ», соответствующий проект был опубликован Минтрансом вечером 8 декабря.
Отмечается, что в настоящее время не предусмотрен штраф для водителей за нарушение таких предписаний.
При этом в министерстве планируют это изменить.
Отмечается, что Минтранс предусмотрел такое нововведение в проекте постановления правительства, устанавливающем требования к дорожным камерам видеофиксации.
В материале говорится, что после того, как кабмин примет проект постановления, могут также потребоваться поправки к ПДД.
Ранее сообщалось, что Минтранс России доработал и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правилах дорожного движения, которые будут запрещать превышать среднюю скорость между камерами.