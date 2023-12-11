В России зафиксировали всплеск покупательской активности осенью 2023 года

Новое исследование показало, что осенью 2023 года россияне активно приобретали товары на распродажах и планировали отпуска.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «ЮKassa» и интернет-площадки «Мегамаркет».

Так, с 1 сентября по 30 ноября общие обороты платежей через «ЮKassa» увеличились на 42%, самих платежей стало больше на 32%, а плательщиков — на 5% по сравнению с данными за аналогичный период 2022-го. Средний чек вырос на 7%, до 1318 рублей.

Коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин заявил, что активность покупателей поддерживали ноябрьские распродажи.

«Так, в ноябре обороты всех магазинов, подключённых к «ЮKassa», выросли на 13% по отношению к октябрю, а средний чек стал больше на 19% и составил 1505 рублей», — прокомментировал он.

Рост продемонстрировали сегменты одежды и обуви, строительных материалов и мебели. Также традиционно вырос спрос на услуги турагентств и бронирование отелей в преддверии зимних праздников.

Ранее сообщалось, что в «чёрную пятницу» самыми популярными товарами в России признаны бытовая техника и электроника. Число оплат выросло на 6% по сравнению с 2022 годом, плательщиков стало больше на 8%.