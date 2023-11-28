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Самыми популярными товарами в России в «чёрную пятницу» названы электроника и БАДы

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В «чёрную пятницу» самыми популярными товарами в России признаны бытовая техника и электроника. Число оплат выросло на 6% по сравнению с 2022 годом, плательщиков стало больше на 8%.
Самыми популярными товарами в России в «чёрную пятницу» названы электроника и БАДы
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Юkassa».

Второе место заняли БАДы и спортивное питание. Обороты и число оплат выросло вдвое, покупателей стало больше на 84%.

На третьей строчке оказалась мужская и женская одежда. Также популярностью пользовались цветы, растения, ювелирные изделия, косметика.

«Показатели онлайн-магазинов в «чёрную пятницу» продолжают демонстрировать рост. По сравнению с обычной пятницей ноября количество покупок в «чёрную пятницу» выросло на 5%, а обороты — на 21%. Средний чек стал ниже на 7%, что обусловлено периодом распродаж», — заявил коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Ранее руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.

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