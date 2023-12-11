На выставке «Россия» рассказали о развитии СКФО и Кавказском инвестиционном форуме

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошли Дни регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В рамках мероприятия было рассказано о перспективах развития СКФО и о Кавказском инвестиционном форуме, который пройдёт в мае 2024 года в Минеральных Водах.

Вице-премьер России Александр Новак, курирующий СКФО, посетил церемонии открытия Дня Карачаево-Черкесии и Дня Чеченской Республики.

Новак подчеркнул наличие мощного потенциала в развитии горнолыжного, экологического и лечебно-оздоровительного туризма в Карачаево-Черкесской Республике.

Также он отметил, что правительство России и руководство Чеченской Республики сегодня объединяют усилия, чтобы на все 100% реализовать высочайший потенциал Чечни, повысить уровень жизни людей.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков отметил существенный экономический потенциал регионов Северного Кавказа.

«Существующая программа развития Северо-Кавказского федерального округа предполагает увеличение показателей рынка труда и доходности населения, рост туристических потоков в регионы округа. Уже сейчас виден большой приток инвестиций: предприниматели стали воспринимать регион как удобный для ведения бизнеса и создают новые рабочие места», — заявил Кобяков.

По его словам, с целью демонстрации этих успехов в Минеральных Водах в будущем году состоится Кавказский инвестиционный форум (КИФ), который объединит на одной площадке все регионы, входящие в СКФО, и покажет широкой общественности их возможности и перспективы развития.

Оператором Кавказского инвестфорума выступит Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия» сыграли осетинскую свадьбу.