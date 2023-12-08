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На международной выставке-форуме «Россия» сыграли осетинскую свадьбу

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На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ узами брака сочетались видеооператор Константин Хетагуров и фотограф Анжелика Карданова из Северной Осетии.
На международной выставке-форуме «Россия» сыграли осетинскую свадьбу
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Жених и невеста, как и многие молодые люди, чтят традиции своего региона и решили в рамках торжественного события показать красочные обряды.

На традиционной осетинской свадьбе жених не присутствует. Он прячется в доме шафера или у соседей, и всё внимание сосредоточено вокруг невесты. Поэтому гости выставки увидели обряд, завершающий свадебную церемонию: торжественную встречу новоиспечённой жены в её будущем доме — доме мужа.

Все желающие могли увидеть молитву старших, красочные обряды с надочажной цепью и поднятием фаты и обряд угощения мёдом с маслом, женский танец приглашения «Хонга кафт», круговой танец «Тымбыл кафт», парный танец с плёткой. При этом на свадьбе незамужние девушки исполнили девичий танец.

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сыграли свадьбу работник космической отрасли Кирилл Казаков и аэрограф Екатерина Мишкина из Самарской области.

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