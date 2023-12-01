На международной выставке-форуме «Россия» прошла «космическая свадьба»

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сыграли свадьбу работник космической отрасли Кирилл Казаков и аэрограф Екатерина Мишкина из Самарской области.

Об этом сообщает официальный канал выставки.

«Мы хотели провести этот день по-особенному. И вот мы здесь. Находиться на международной выставке-форуме «Россия» — это просто космос чувств и эмоций!» — заявили молодожёны.

Уточняется, что прямо с Международной космической станции сыгравших свадьбу поздравил командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, а на земле молодожёны получили поздравления и подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и дирекции выставки.

«Сегодня у нас проходят 13-я и 14-я свадьбы. Самая первая свадьба на выставке тоже была космической — ребята познакомились, работая на космодроме Восточный», — сказала заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина.

Всего за время проведения выставки-форума на ней в торжественной обстановке обменяются кольцами более 40 пар.

Ранее открытый урок для участниц Молодёжного клуба Русского географического общества (РГО) «Горизонт» пансионата Минобороны России прошёл на стенде РГО на форуме «Россия».

Преображение ВДНХ в период проведения международной выставки-форума «Россия» показали с высоты птичьего полёта.