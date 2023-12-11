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Роспатент запустил поиск по зарегистрированным товарным знакам

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности запустила новый бесплатный сервис. Теперь пользователям информационной системы «Поисковая платформа» предоставляется доступ к сведениям обо всех зарегистрированных Роспатентом товарных знаках.
Роспатент запустил поиск по зарегистрированным товарным знакам
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

Наряду с этим благодаря сервису можно получить сведения о знаках обслуживания, общеизвестных товарных знаках, а также о международных товарных знаках, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением.

Поиск возможно осуществлять не только по тексту, но и по изображениям, звучанию или смыслу (словесных товарных знаков). Система отображает все схожие фрагменты.

По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, изобразительный поиск реализован с применением технологий искусственного интеллекта, за счёт чего и стало возможным открытие такого функционала широкому кругу лиц.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной Платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием «облачных» технологий (платформа AIaaS).

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