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Жительница Урала выплатит компенсацию за нападение двух алабаев на пенсионера

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Жительница Свердловской области по решению областного суда выплатит 62 тыс. рублей пострадавшему от нападения двух собак породы алабай.

Об этом пишет URA.RU.

Инцидент произошёл в мае 2022 года. От нападения собаки пострадал 84-летний житель, а также его собака, которую не удалось спасти.

Пенсионер обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга с иском к хозяйке собак с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Суд постановил выплатить 22 тыс. рублей. Тогда пострадавший обратился в облсуд, где коллегия по гражданским делам приняла решение увеличить сумму компенсации до 62 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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