Жительница Урала выплатит компенсацию за нападение двух алабаев на пенсионера

Жительница Свердловской области по решению областного суда выплатит 62 тыс. рублей пострадавшему от нападения двух собак породы алабай.

Об этом пишет URA.RU.

Инцидент произошёл в мае 2022 года. От нападения собаки пострадал 84-летний житель, а также его собака, которую не удалось спасти.

Пенсионер обратился в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга с иском к хозяйке собак с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Суд постановил выплатить 22 тыс. рублей. Тогда пострадавший обратился в облсуд, где коллегия по гражданским делам приняла решение увеличить сумму компенсации до 62 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.