ТАСС: самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре

Военно-транспортный самолёт Ан-12 готовится к аварийной посадке в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«В настоящее время в аэропорту Хурба ожидается аварийная посадка военно-транспортного судна Ан-12, летящего из Нижневартовска. На борту находятся восемь человек», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что самолёт, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.