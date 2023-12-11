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В России назвали востребованные направления для длительного выезда за рубеж зимой

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Число купленных на длительный период полисов для выезжающих за рубеж россиян в этом году уменьшилось на 39% по сравнению с 2022 годом.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах».

Самыми популярными направлениями для длительных путешествий зимой в 2023 году стали Китай, Таиланд, Индия и Вьетнам. При этом в 2022-м самой популярной страной была Индонезия, а Китай даже не входил в топ-3.

Среди европейских стран в текущем году самыми востребованными для длительного зимнего отдыха стали Италия и Испания.

Ранее председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщил, что V Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт на территории ВДНХ с 12 по 16 июня 2024 года.

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