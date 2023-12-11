РИА Новости: учёные обнаружили в Поволжье следы финнов
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Об этом говорится в материале РИА Новости.
Исследователи отмечают, что находки материальной культуры и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов позволяют отнести памятник к писеральско-андреевской группе.
Сообщается, что в текущем году учёные нашли в Поволжье археологический объект с захоронениями трёх периодов: V—IV вв. до н. э., I в. н. э., II—III вв. н. э. По словам учёных, обнаруженные воинские и бытовые предметы говорят о том, носители какой культуры населяли близлежащие территории в разные эпохи.
Ранее сообщалось, что на востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тыс. лет.