РИА Новости: учёные обнаружили в Поволжье следы финнов

Учёные Самарского университета, ИА РАН и Академии наук Республики Татарстан нашли на территории Нижегородской области захоронение, которое говорит о присутствии в Поволжье западных финнов в I в. н. э.

Об этом говорится в материале РИА Новости.

Исследователи отмечают, что находки материальной культуры и следы погребения воинов с верхними челюстями убитых врагов позволяют отнести памятник к писеральско-андреевской группе.

Сообщается, что в текущем году учёные нашли в Поволжье археологический объект с захоронениями трёх периодов: V—IV вв. до н. э., I в. н. э., II—III вв. н. э. По словам учёных, обнаруженные воинские и бытовые предметы говорят о том, носители какой культуры населяли близлежащие территории в разные эпохи.

Ранее сообщалось, что на востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тыс. лет.