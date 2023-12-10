RT в Telegram
Подпишись

Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестован на два месяца

Короткая ссылка
Суд принял решение об аресте отца школьницы, которая устроила стрельбу в школе в Брянске.
Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестован на два месяца
  • РИА Новости

Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также в «доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего», напоминает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить