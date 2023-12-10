Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестован на два месяца

Суд принял решение об аресте отца школьницы, которая устроила стрельбу в школе в Брянске.

Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также в «доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего», напоминает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.