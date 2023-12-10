Певец Байкаев исполнил песню «Вперёд, Россия — Родина героев!» на выставке «Россия»
Певец Мурад Байкаев со сцены международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в День Чеченской Республики исполнил песню «Вперёд, Россия — Родина героев!»
- РИА Новости
Отмечается, что песня не оставила зрителей равнодушными, во время исполнения весь зал стоял.
Ранее на выставке-форуме «Россия» прошла премьера документального фильма производства RT «Спасибо, Родная!».
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