Певец Байкаев исполнил песню «Вперёд, Россия — Родина героев!» на выставке «Россия»

Певец Мурад Байкаев со сцены международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в День Чеченской Республики исполнил песню «Вперёд, Россия — Родина героев!»

РИА Новости

Отмечается, что песня не оставила зрителей равнодушными, во время исполнения весь зал стоял. Ранее на выставке-форуме «Россия» прошла премьера документального фильма производства RT «Спасибо, Родная!».