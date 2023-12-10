Минздрав России согласовал обновлённый состав вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

По его словам, Росздравнадзор должен также согласовать внешнюю упаковку вакцины, это произойдёт завтра, 11 декабря. Гинцбург отметил, что согласование займёт 1,5—2 часа.

«После этого мы имеем право ввести в электронную систему учёта все 135 тыс. доз вакцины и начать отгрузку в регионы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что клинические испытания обновлённой вакцины от коронавируса завершены.