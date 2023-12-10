Минздрав России согласовал обновлённый состав вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
- РИА Новости
По его словам, Росздравнадзор должен также согласовать внешнюю упаковку вакцины, это произойдёт завтра, 11 декабря. Гинцбург отметил, что согласование займёт 1,5—2 часа.
«После этого мы имеем право ввести в электронную систему учёта все 135 тыс. доз вакцины и начать отгрузку в регионы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Гинцбург сообщил, что клинические испытания обновлённой вакцины от коронавируса завершены.