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Минздрав России согласовал обновлённый состав вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».
Минздрав России согласовал обновлённый состав вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
  • РИА Новости

По его словам, Росздравнадзор должен также согласовать внешнюю упаковку вакцины, это произойдёт завтра, 11 декабря. Гинцбург отметил, что согласование займёт 1,5—2 часа.

«После этого мы имеем право ввести в электронную систему учёта все 135 тыс. доз вакцины и начать отгрузку в регионы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что клинические испытания обновлённой вакцины от коронавируса завершены.

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